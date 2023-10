Giro d’Italia a Superga il 4 maggio? Il 64% dei lettori è favorevole

Nel 75° anniversario, la corsa in rosa passerà dal colle per ricordare gli Invincibili

Il 4 maggio del 2024 - giorno in cui ricorrerà il 75esimo anniversario della tragedia del Grande Torino - il Giro d'Italia renderà omaggio agli Invincibili: il giro infatti passerà da Superga nel pomeriggio, momento in cui ci sarà la lettura dei nomi. Ieri - nel nostro sondaggio settimanale - vi abbiamo se foste d'accordo nel far passare la corsa in rosa a Superga il 4 maggio: il 64.58% (465 votanti su un totale di 720) dei lettori ha risposto positivamente. 255 lettori (il 35.42%) invece hanno risposto negativamente al sondaggio.