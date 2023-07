Gli infortuni muscolari da prevenire: quello di Njie è il primo della stagione

Prima settimana di lavoro e primo importante stop da segnalare in casa Torino. Lo svedese classe 2005 Eybi Njie si è fermato al termine della prima settimana al Filadelfia a causa di una lesione di primo/secondo grado del muscolo lungo adduttore della coscia destra e non si aggregherà alla spedizione di Pinzolo della Prima Squadra. Questo infortunio non deve spaventare più di tanto perché è stato purtroppo coinvolto un ragazzo della Primavera non abituato ai carichi di lavoro di una Prima Squadra. Però, il problema occorso al 18enne riapre un discorso già affrontato da Toro News nelle settimane a cavallo tra la scorsa stagione e quella iniziata ufficialmente lunedì 10 luglio con il raduno al Filadelfia. Il Torino avrà l'obbligo di ridurre il numero di infortuni nel corso dell'annata. Dovrà migliorare nella prevenzione degli acciacchi muscolari. Come predicato da Juric nell'ultima conferenza stampa della stagione 2022/2023, quella allo stadio "Olimpico-Grande Torino" dopo Torino-Inter, bisogna alzare l'asticella in ogni settore della società, compreso quello medico e della preparazione fisica.