Toro, si lavora per prevenire gli infortuni: lo staff medico sarà rinforzato

Parola d'ordine? Alzare l'asticella. Il campionato è terminato da meno di una settimana, ma in casa Toro si lavora già in vista di una nuova stagione in cui i granata dovranno cercare di fare un passo in avanti ed insidiare le prime sette posizioni. Un compito non facile, perché chi sta davanti dispone di risorse economiche superiori, ma Juric ha indicato la strategia da seguire e che non si limita ai soli movimenti sul calciomercato. "Con un solo mercato non si cambiano molto le cose, ci dobbiamo concentrare in generale nel diventare perfetti nel lavoro. Siamo già ad un livello buono ma io vorrei alzarlo ulteriormente" aveva spiegato il tecnico alla vigilia della gara contro l'Inter. E l'allenatore, nell'incontro di Masio con Cairo e Vagnati, ha ricevuto rassicurazioni sulla volontà di alzare l'asticella anche per tutto ciò che non riguarda esclusivamente il calcio giocato ma che finisce per influenzarlo. Rientra in questa categoria il lavoro di prevenzione degli infortuni, una nota dolente dell'ultima stagione granata.