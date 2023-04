Gravillon a tutto campo: “Ho preso il primo volo per venire al Torino”

Le parole del difensore granata a Torino Channel

Il difensore granata Andreaw Gravillon ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Torino Channel, raccontandosi in toto. Di seguito le parole del centrale francese.

Ti sei fatto subito trovare pronto quando è arrivata l'opportunità di partire titolare contro il Lecce. Hai fatto benissimo... "Dovevo farmi trovare pronto subito, perché quando sono arrivato è stato un po' difficile adattarsi. Il modo di giocare di mister Juric era un po' difficile all'inizio, però il gruppo è stato bravissimo a farmi integrare velocemente. Quindi la prima partita è andata benissimo"

Sei rimasto colpito dall'unione di questo gruppo? "Sì, non me l'aspettavo perché quando arrivi a volte in certi gruppi ci sono gruppetti. A Torino stiamo tutti insieme"

Hai già stabilito qualche legame più forte? "Quando arrivi in una squadra in cui ci sono dei francesi, logicamente parli subito con loro. Poi quando ero giovane ho giocato con Ricci, conoscevo già Yann (Karamoh, ndr). Poi con il tempo ho imparato a conoscere gli altri"

C'è qualcuno che ti aiuta in particolare? "Quando sono arrivato chi mi ha aiutato di più è stato Djidji, che mi ha spiegato come giocava il mister, come dovevo uscire e comportarmi in campo. Fuori dal campo mi hanno aiutato Yann e Brian Bayeye"

Com'è il rapporto con Juric? "Sul campo è duro, ma fuori dal campo poi viene e ti spiega le cose correttamente. Io all'inizio avevo qualche difficoltà tatticamente, allora lui dopo il video o dopo l'allenamento mi faceva rimanere per spiegarmi le cose e farmi fare due o tre esercizi per farmi adattare al sistema di gioco"

Cosa ti ha detto prima dell'esordio da titolare? "Mi ha sempre detto di stare tranquillo e di fare quello che avevamo provato in allenamento. Niente di speciale. Ho seguito i suoi consigli"

Ti sei subito trovato bene nella difesa a tre come ti sei trovato bene in quella a quattro? "La difesa a tre la facevo già ai tempi dell'Inter. Ma l'uno contro uno come lo vuole Juric non l'avevo mai fatto. Ma siccome ci alleniamo tanto, se lavori bene impari velocemente"

Pillon, tuo ex allenatore al Pescara, ti ha definito esplosivo e bravo nell'uno contro uno (QUI le sue parole a Toro News). Ti ritrovi in questa descrizione? "Mi ritrovo un po'. Mi piace l'uno contro uno, mi piace difendere, mi piace vincere il duello contro l'attaccante. Ti dà forza in partita"

La struttura fisica è importante. Quanto lavori sulla tua? "Fin da quando sono piccolo ho lavorato molto sulle gambe per mettere forza. Il mio stile di gioco si basa sull'esplosività, ho lavorato sulla forza per migliorare"

Hai parlato prima del rapporto con Djidji. Tra voi c'è più rivalità o una sana competizione? "In tutte le squadre c'è concorrenza. L'importante è avere un buon rapporto. Quando sono arrivato Djidji sapeva che facevo il suo stesso ruolo, ma è stato bravissimo ad aiutarmi lo stesso e a capire il gioco. Sono cose che non dimentico. Anche io l'ho fatto in passato, ho dato una mano a chi avrebbe poi preso il mio posto. L'ho fatto al Pescara con Davide Bettella"

In Italia hai avuto diverse esperienze. Sei cresciuto nelle giovanili dell'Inter. Poi sei andato a Benevento, Ascoli, Pescara, Sassuolo e ancora Inter. Quando hai fatto il salto di qualità? "Il salto di qualità l'ho fatto al Pescara. Arrivavo dal Benevento che è stata un'esperienza difficile, non ero ancora pronto. Quindi avevo deciso di fare un passo indietro. Ho lavorato tanto, volevo tornare in alto e lì ho fatto un salto di qualità"

Che effetto ti ha fatto tornare in Italia dopo tre anni? "L'Italia mi era mancata, è un paese che mi piace tantissimo. Mi è mancato soprattutto il cibo. Anche lo stile di vita"

Parliamo della tua storia. Sei nato a Guadalupa, un'isola meravigliosa. Ma presto ti sei spostato nel Nord della Francia. Ti ricordi questo cambiamento? "Ero troppo piccolo, avevo due anni. Non ricordo (sorride, ndr)"

Hai iniziato a giocare nella squadra della città di Garges-lès-Gonesse. Com'era vivere lì? "Vivevamo in una città piccola. C'era la scuola e il campo da calcio. Subito dopo scuola andavo a giocare a calcio"

Ogni anno torni a Guadalupa... "Sì ogni anno. Torno sempre a giugno e se non vado altrove in vacanza a dicembre vado anche a dicembre per vedere la famiglia"

Dove vivono invece i tuoi genitori? Che rapporti hai con la tua famiglia? "Vivono a Parigi, insieme a mio fratello e mia sorella. Io devo stare sempre con la mia famiglia, sono uno che sta male se non sta con loro. Li chiamo ogni giorno e loro appena possono venire qua lo fanno. Alla mia famiglia piace molto Torino. Se siamo lontani facciamo videochiamate. Mio papà è venuto a Torino per la prima volta per la partita contro il Napoli, ma era già venuto in Italia a Pescara e a Milano quando giocavo lì"

A Guadalupa sei tornato di recente per la Nazionale. E' un orgoglio vestire quella maglia? "Sì è un orgoglio. A Guadalupa c'è mia nonna che non mi ha mai visto giocare in Europa. Quando vado lì è contentissima, mi vede tutta la mia famiglia"

In Francia ha giocato a Lorient e a Reims. Com è la Ligue 1? "La Ligue 1 è difficile. Nelle squadre che stanno in basso ci sono sempre due o tre giocatori davvero fortissimi. E' un campionato che si basa molto sull'individualità, su giocatori fisici, tecnici e rapidi. Da lì possono uscire giocatori che non hai mai visto"

Che differenze hai riscontrato nel campionato italiano? "Il calcio francese ha tanta individualità, le squadre più forti sono PSG e Marsiglia. Ma in Italia tatticamente quasi tutte le squadre sono forti e a volte può capitare che si faccia fatica a vincere con l'ultima in classifica. In Ligue 1 invece dici 'Con questi vinciamo' ed è quasi sempre così"

Come hai reagito all'interesse del Torino? "L'ultimo giorno di mercato dormivo al mattino. Mi sveglio alle 10.30 del mattino, prendo il telefono e vedo cinque chiamate perse. Mi chiama il mio procuratore e mi dice 'Che stai facendo?'. Io gli rispondo: 'Sto dormendo'. E allora lui: 'Svegliati, fai le valigie in venti minuti che alle 13 devi essere a Parigi'. Io ho fatto le valigie in dieci minuti e poi gli ho chiesto quale fosse la squadra. Quando mi ha detto che era il Torino ho preso il primo volo. Ero contentissimo di tornare in Serie A e di venire al Torino"

Cosa conoscevi del Toro? "Non avevo seguito tanto il campionato italiano andando in Francia. Ma conoscevo il Torino, sapevo che era forte e so che ha una bella storia. Quindi quando ho saputo che mi voleva ho detto sì"

Come ti sembra la piazza e la tifoseria granata? "E' una squadra che vive molto il calcio. L'ho notato prima del derby con la Juventus. E anche con il Filadelfia a porte aperte. Non mi aspettavo tutta quella gente. In passato in altre squadra quando c'erano gli allenamenti a porte aperte c'erano una cinquantina di persone. Al Filadelfia la tribuna era piena e i tifosi cantavano. E' bellissimo, ti dà una carica in più per la partita. Per noi è importante avere una tifoseria che ti segue sempre, a prescindere dal risultato"

Chi sono i ragazzi che tengono alto il morale in spogliatoio? "Difficile dirne uno. Tutti. Ogni giorno c'è sempre qualcuno in spogliatoio che ti fa ridere. Se devo fare un nome dico Ola Aina. Arriva sempre con una gran voglia di vivere addosso, ha sempre la musica e un gran sorriso. Non l'ho mai visto arrabbiato, mai"

Ti piace uscire o sei un pantofolaio? "Mi piace uscire e scoprire tutto. Non mi importa dove, io ci sono sempre. A Torino vivo in centro. Sono solo, quindi non esco tantissimo. Ma quando mi chiedono di andare a mangiare o uscire fuori io dico sempre di sì"

Cucini tu? "Sì. In Italia ho imparato a fare la carbonara. Piatti di altre tradizioni non le so fare, li fa mamma che me li porta quando viene e piano piano li smaltisco"

Sei fidanzato? "Sì, con con Maelle. Lei vive a Parigi. Ci siamo conosciuti un anno fa e stiamo insieme da otto mesi. E' già venuta tre o quattro volte a Torino. Le piacerebbe vivere qui, spero che venga. Vedremo (ride, ndr)

Che sport ti piacciono oltre al calcio? "Mi piace molto la pallamano. Quando ero piccolo l'ho fatto per due anni. E mi piace giocare alla play"