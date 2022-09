Il momento d’oro di Vanja: titolare nel Toro e nella Serbia che andrà al Mondiale

E' un Vanja che ha definitivamente conquistato la maglia di primo portiere del Torino. La concorrenza di Berisha non preoccupa più il serbo, il quale, dopo aver perso terreno nelle gerarchie sul finale della scorsa annata, e aver vissuto un'estate a metà tra cessione e permanenza, ora è una certezza di questo Toro. Milinkovic-Savic è infatti l'unico giocatore tra i granata a non aver saltato neanche un minuto sinora, né in campionato e né in Coppa Italia. Una dimostrazione evidente della grande fiducia che ripone in lui Ivan Juric, il quale lo ha designato come titolare del suo Toro e che punta molto sul suo lungo rinvio per dare il via all'azione.