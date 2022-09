Il Toro di Juric e il post sosta: 4 volte su 6 si è ripartiti con una vittoria

Nella scorsa stagione, infatti, Ivan Juric è riuscito a totalizzare complessivamente 18 punti, distribuiti in 6 gare post-sosta. Dopo il primo stop, durante la prima settimana di settembre 2021, il Torino ha realizzato due vittorie con Salernitana e Sassuolo, per poi totalizzare 2 pareggi con Lazio e Venezia e successivamente 1 sconfitta nel derby con la Juventus. Dopo la seconda sosta, ad inizio ottobre 2021, i granata di Ivan Juric hanno ripreso il campionato con una sconfitta in casa del Napoli, un precedente che i granata sperano di non ripetere stavolta, fino ad arrivare alla terza sosta, di metà novembre 2021: rientrato in campionato, il Torino ha realizzato una vittoria con l'Udinese. Nella seconda parte di stagione, nonchè nel nuovo anno, 2022, ci sono state due ulteriori soste: al rientro dalla pausa natalizia che era stata prolungata da uno stop per Covid, il Torino ottenne un 4-0 contro la Fiorentina in quella che fu probabilmente la miglior partita stagionale. Se la sosta di gennaio non portò bene alla squadra di Juric, che perse 0-2 in casa dell'Udinese inaugurando un filotto di sette partite senza vittoria, la sosta di marzo aiutò invece il Toro a ripartire forte, vincendo in casa della Salernitana di Nicola.