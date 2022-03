Izzo, ingresso positivo contro l’Inter. E con il Genoa vuole tornare titolare

Il napoletano in Torino-Inter è andato anche vicino al gol. Complice l'infortunio di Djidji, con il Genoa potrebbe rivedersi dal 1'

In estate c'erano pochi dubbi: complice l'approdo sulla panchina granata del suo vecchio allenatore Ivan Juric, Armando Izzo sarebbe stato uno dei titolarissimi del Torino 21/22. Il 3-4-2-1 del tecnico croato sarebbe stato inoltre il modulo perfetto per esaltare le caratteristiche del napoletano, da sempre giocatore perfetto come braccetto destro dei tre di difesa. Eppure così non è stato: Izzo è diventato ultima scelta del reparto difensivo granata ed è stato anche vicinissimo alla cessione nell'ultima sessione di calciomercato. Ormai relegato in panchina però, il ragazzo di Scampia ha avuto la sua chance in Torino-Inter.

GENOA - In generale, quello di Izzo è stato un ingresso più che positivo, che non può che far piacere a Juric, il quale, in vista del prossimo match con il Genoa, può pensare a schierare dal 1' il napoletano. L'infortunio di Djidji libera infatti spazio nel centrodestra della difesa e il 5 granata si candida per la maglia da titolare, che manca in campionato da Fiorentina-Torino 2-1 e in generale dal match di Coppa Italia con la Sampdoria. L'unico possibile contendente al centrodestra difensivo sarebbe Zima, ma dopo l'ottimo secondo tempo con l'Inter Izzo può veramente rivedere il campo dal 1'. Inoltre, Genoa-Torino non può che essere un match speciale per lo stesso Izzo e per Juric, che proprio in rossoblù hanno vissuto un'importante fase della loro carriera insieme.