Juric a un punto da quota 100: nel mirino la media di Ventura. Mazzarri lontano

Quota cento. Ivan Juric è arrivato ormai alla fatidica soglia a tre giornate dal termine della sua seconda stagione in Serie A con il Torino. Cinquanta punti nel 2021/2022, quarantanove nel 2022/2023. Il prossimo sarà quindi il suo centesimo punto in granata. Avrà ancora tre gare per migliorare il bottino della passata annata e potenzialmente potrebbe finire questo torneo a quota cinquantotto punti, raggiungendo i centosette in due campionati. La media punti in questa Serie A per Juric è di 1,40, che si trasforma in 1,49 nella stagione considerando anche la Coppa Italia. La media del campionato 2021/2022 era stata inferiore: 1,32 in trentotto gare. Era comunque stata superiore ai suoi due tornei in Serie A con l'Hellas Verona (1,29 nel 2019/2020 e 1,18 nel 2020/2021).

Nell'era Cairo hanno superato quota 50 punti Ventura, Mihajlovic e Mazzarri

Il tema è quindi molto interessante, soprattutto se lo si va a rapportare agli altri tecnici che hanno condotto il Torino in Serie A nell'era di Urbano Cairo. Il raffronto non può che partire da Gian Piero Ventura. In 217 partite complessive con il Torino ha fatto segnare una media punti pari a 1,47. Nei quattro campionati di Serie A sulla panchina del Torino ha avuto la seguente media: 1,05 nel 2012/2013, 1,50 nel 2013/2014, 1,42 nel 2014/2015 e 1,18 nel 2015/2016. Juric ha quindi nel mirino i migliori risultati di Ventura. Se da qui alla fine maturassero nove punti, Juric supererebbe di poco l'1,50 del 2013/2014. Insomma, dati da assoluta eccellenza per quanto riguarda l'era Cairo. Il compianto Sinisa Mihajlovic si era fermato nel suo unico campionato intero sulla panchina del Torino, quello del 2016/2017, a 1,39 punti di media a partita, cogliendo 53 punti, ovvero quattro in meno degli attuali della squadra di Juric. Tuttavia, è Walter Mazzarri ad avere la media più alta tra gli allenatori citati. In novanta partite ha toccato una media di 1,53, frutto soprattutto del campionato 2018/2019, quando conquistò 63 punti con un girone di ritorno da favola. Anche nella migliore delle ipotesi questo Torino non potrà avvicinare quella cifra e si fermerebbe, in caso di tre vittorie di fila, a cinquantotto. La media di Mazzarri in quel torneo magico fu pari a 1,66. Dunque, per Juric la tavola è apparecchiata per toccare e superare quota cento in due campionati. Il primo tentativo di assalto sarà domenica contro la Fiorentina in un delicato scontro per l'ottavo posto.