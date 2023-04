Juric, altri segnali di permanenza: “Spero confermeremo più giocatori possibile”

La testa è ovviamente rivolta alla partita contro la Roma e ad un campionato da chiudere nel migliore dei modi, ma dalle parole di Juric è emerso un ulteriore indizio sul futuro. La scorsa settimana il tecnico aveva confermato la permanenza sulla panchina granata anche per la prossima stagione , nel presentare la gara contro i giallorossi è stato affrontato anche il tema relativo alla costruzione della squadra. Negli scorsi mesi Juric non aveva mai nascosto le preoccupazioni sulla precarietà della rosa granata, tra giocatori in scadenza di contratto ed altri in prestito e quindi eventualmente da riscattare al termine della stagione.

Il futuro: "Altrimenti si ricomincia da zero..."

Nella conferenza stampa alla vigilia di Torino-Roma il discorso si è focalizzato in modo particolare sulla situazione di Miranchuk e Vlasic. I due trequartisti sono stati a lungo due intoccabili di Juric, ma per riscattare entrambi al termine della stagione servirà una cifra superiore ai venticinque milioni di euro (Qui i dettagli sulla situazione di Vlasic). "Preferisco sempre avere più giocatori possibili tra quelli che ho allenato, altrimenti si ricomincia da zero" ha risposto il tecnico a chi gli chiedeva del possibile acquisto del croato e del russo. "Mi è già successo che giocatori con i quali ho lavorato per un anno siano esplosi altrove l'anno successivo. Per questo spero che riusciremo a confermare quanti più giocatori possibili" ha quindi ulteriormente spiegato, ribadendo un concetto già espresso più volte. Parole che non fanno altro che confermare un concetto già emerso esplicitamente alla vigilia della trasferta con il Sassuolo: Juric è concentrato sul Toro sia nel presente sia in vista della prossima stagione.