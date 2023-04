Juric-Torino, la conferma del tecnico: insieme anche nel 2023-24

Ivan Juric si è fatto strada nei cuori dei tifosi, e anche nel cuore di squadra e società: così, il tecnico granata - durante la conferenza stampa di quest'oggi, domenica 2 aprile, in cui ha presentato Sassuolo-Torino - ha confermato, tra le righe, che la prossima stagione manterrà la guida della panchina granata. Dalle sue dichiarazioni, infatti, si afferma tranquillo e positivo nei confronti del legame che ha instaurato con il Presidente Urbano Cairo, il quale si è definito propenso a continuare la collaborazione: "Sono d’accordo con lui. Il contratto è una tutela per l’allenatore, nel senso che sai che per quegli anni guadagnerai quel tot. anche se ti esonerano. Per il resto stiamo lavorando bene, la squadra è giovane e può crescere tanto". Una buona notizia in casa Toro, considerando i trascorsi "agitati" tra i due, in particolare nelle finestre di mercato.

Juric, l'attenzione sul finale di stagione. Il futuro si vedrà

Una meta già decisa per il ritiro estivo, e un finale di stagione che potrebbe consegnare ancora più fiducia di quella che già è riuscito a conquistarsi da parte di società e tifosi: il Torino ha davanti a sè un allenatore che fa decisamente al caso suo. Determinazione, mentalità e impegno sono le regole principali di Ivan Juric, che sta trasmettendo ai suoi ragazzi: tutti i giocatori, infatti, nelle varie interviste, si sono dichiarati onorati e contenti di avere la possibilità di poter lavorare e migliorare con il tecnico ex Verona. In più, l'aver già scelto - con quasi 6 mesi di anticipo - la destinazione del ritiro estivo è un indizio più che chiaro: Ivan Juric rimarrà sulla panchina del Toro anche per la stagione 2023/2024, e continuerà a lavorare su questa squadra. Squadra che, in questo finale di stagione - e a partire già da domani, lunedì 3 aprile, contro il Sassuolo - dovrà rincorrere l'obiettivo di raggiungere un posizionamento in classifica in zona Europa. Un obiettivo che non dev'essere un'ossessione, come già aveva dichiarato Ivan Juric, ma che consentirebbe alla squadra di acquistare ancora più fiducia nelle sue potenzialità e nel suo potenziale. Il futuro, adesso, non è una cosa a cui pensare: tecnico e presidente su questo sono d'accordo, ma ci sono buoni presupposti per far pensare ad un eventuale rinnovo.