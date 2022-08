Juric ferma Sarri: il croato legge bene la partita e argina la Lazio con i cambi

Ivan Juric nel momento in cui Torino-Lazio stava prendendo una piega negativa è stato capace di porre rimedio con una tripla sostituzione che ha donato nuove energie al Torino dopo che per un'ora lo stesso allenatore granata era rimasto molto soddisfatto dei suoi. Nell'analisi delle mosse degli allenatori post Torino-Lazio non si può partire da questo fondamentale aspetto di gestione della gara da parte del croato. L'ingresso di Lukic in mezzo al campo al posto di Linetty era necessario perché il polacco aveva speso molto e i granata nella mediana stavano iniziando a soffrire ormai da qualche minuto, tanto che avevano perso un paio di palloni sanguinosi proprio nella zona centrale favorendo le azioni offensive biancocelesti. Nello stesso tempo Singo sulla corsia di destra era tutt'altro che brillante (molto meno rispetto alla partita di Monza) e bisognava intervenire: ecco quindi Lazaro. Il terzo ed ultimo cambio al 27' della ripresa è stato Pellegri per Sanabria. Anche in questo caso vale lo stesso discorso appena affrontato per Singo; l'attaccante sudamericano infatti è stato meno incisivo nella manovra e ha sofferto nel ritagliarsi spazi contro i difensori della Lazio. Inoltre, in quel momento il Torino stava pericolosamente perdendo metri e di conseguenza aveva bisogno di un terminale offensivo fresco in grado di alzare il baricentro.