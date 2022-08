Torino-Lazio 0-0, il tabellino: rientra in campo Lukic nella ripresa

Il Torino contro la Lazio ha ottenuto un pareggio per 0-0 che consente ai granata di mantenere l'imbattibilità in questo campionato dopo due giornate disputate. Dal punto di vista disciplinare è stata un'ottima partita per i giocatori granata che non hanno ricevuto nemmeno un'ammonizione mentre tra le fila dei biancocelesti hanno preso il giallo ben in 5: Cataldi, Marcos Antonio, Lazzari, Milinkovic-Savic e Immobile. Da segnalare nel Torino l'avvenuto ritorno in campo di Sasa Lukic, entrato nella ripresa al posto di Linetty.