Torino-Lazio 0-0, Juric: “Finale da migliorare, in attacco ci servono più cambi”

Al termine della sfida tra Torino e Lazio, valida per la seconda giornata del campionato di Serie A, il tecnico granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la partita con le seguenti dichiarazioni.

“Penso che fino al 60’ abbiamo fatto una buonissima gara. Poi abbiamo perso una palla in mezzo, abbiamo dato coraggio alla Lazio e lì la partita è cambiata. Negli ultimi 30’ potevamo fare meglio. Ma la squadra va bene, sta crescendo, dobbiamo secondo me alzare la condizione e inserire i nuovi ma sono abbastanza soddisfatto”.

Come analizza questo punto?

"Un punto positivo, per 60 minuti abbiamo fatto molto bene poi abbiamo perso un paio di palloni che ha cambiato l'inerzia e ha dato coraggio alla Lazio che fino a quel momento aveva fatto poco. Unico neo è che in questo dominio potevamo essere più pericolosi ma non siamo riusciti a portare al risultato. Poi dopo abbiamo sofferto un po' perché la Lazio ha giocatori forti ma è comunque un buon punto".