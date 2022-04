Juric imbriglia Pioli e apre la via al suo Torino: “In Europa si gioca così”

Il confronto tra il tecnico croato del Torino e il collega emiliano del Milan dopo lo 0 a 0 dello stadio "Grande Torino"

Andrea Calderoni

"In Europa si gioca così": Ivan Juric ha dato una mentalità moderna e frizzante al suo Torino e ieri sera, domenica 10 aprile, se n'è avuta la conferma contro la capolista. Il Milan ai punti avrebbe potuto perdere, così come tante altre big nel corso della stagione nelle contese contro il Torino. I rossoneri hanno comunque portato a casa un pareggio grazie a Maignan e alla qualità generale dei granata non ancora eccelsa in tutti i reparti. "In Europa si gioca così, con questi ritmi - ha precisato Juric -. Era una partita di ritmo, sono stati percorsi tanti metri e c'è stata tanta intensità. C'era tanta pressione da tutte e due le parti. Rimango con l'idea che nella ripresa abbiamo creato tante occasioni, altre in cui potevamo fare meglio. Ma è stata una gara bellissima per come vedo io il calcio". Il Torino si è divertito perché ha potuto fare il Torino in una serata speciale nella quale ha indossato gli abiti nobili di arbitro dello Scudetto, segno che le motivazioni nello sport fanno tanto, se non tutto. Del resto, la versione del Torino di ieri sera è stata notevolmente differente rispetto a quella sbiadita di altre gare sulla carta più abbordabili.

IMBRIGLIATO - Serve un po' più di qualità, la reclama Juric. Il croato ha anche evidenziato come e dove serve intervenire per fare un ulteriore salto in avanti. "Ci manca un giocatore "d'amore", che ci leghi tecnicamente - ha affermato -. Ora usiamo Pobega sulla trequarti, ma ha caratteristiche diverse, è un centrocampista tosto. Devono migliorare anche i quinti". Senza dimenticare l'assenza pesante di Dennis Praet sulla trequarti, giocatore in grado di saltare l'uomo e di donare il pallone giusto al compagno. Il Torino aggressivo di ieri sera ha annullato l'attacco rossonero. Si può sostenere che gli avanti del Milan siano in una fase un po' complicata della loro stagione (Giroud ha faticato, Leao non ha inciso), ma si deve anche rilevare che il Torino ha preso appena otto gol in nove partite contro le prime sei della classe (Milan, Inter, Napoli, Juventus, Roma e Lazio). Molte di queste reti prese sono costate parecchio in termini di punti ai granata (tanti gli 1 a 0 di misura nel girone d'andata), ma è interessante notare come non siano mai stati incassati più di due gol in uno stesso match contro una big. Anche ieri sera si è capita la ragione: il Torino sa mettere in difficoltà chi ha mezzi tecnici elevati ed è portato a fare la partita.

SCELTE - Stefano Pioli nella serata di Torino ha dovuto fare a meno di alcuni pezzi pregiati (l'assenza di Bennacer, uno degli uomini più in forma della mediana del Milan, è stata pesantissima) e il suo Milan è stato poco incisivo. Juric ha comunque rimarcato che il Milan lo ha impressionato "nella dinamicità dei giocatori, nella qualità". Per fronteggiarlo ha rispolverato Zima in difesa (col senno di poi unica scelta rivedibile, corretta a ripresa in corso con Izzo) e poi Aina al 64' al posto di Singo; e ancora ha concesso un quarto d'ora a Pellegri nel finale al posto di Belotti. Ha sfruttato tutte e cinque le sostituzioni, distribuendole equamente nell'ultimo quarto di partita. Il croato ha ricevuto risposte confortanti un po' da tutti gli interpreti in vista del rush finale. Dal canto proprio Pioli in emergenza ha potuto giocarsi una sola vera carta, ovvero Messias al 55'. E anche questa la dice lunga sull'emergenza con cui ha dovuto convivere il tecnico emiliano che però non ha voluto trovare alcuna giustificazione, confermandosi allenatore sportivo e intelligente.

SEGUICI SU: