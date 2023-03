Juric la prepara bene ma sbaglia a derby in corso: il cambio Karamoh-Radonjic…

Il Torino ha affrontato la Juventus a viso aperto e ha provato a giocare il derby della Mole, a differenza di quanto accaduto all'andata quando i granata sfornarono una prestazione insufficiente sotto tutti i punti di vista. Il gol in apertura sugli sviluppi di corner (assoluta novità per la squadra di Ivan Juric) ha stappato la partita e l'ha resa spettacolare: tanti gol e tante opportunità da una parte e dell'altra. Il Torino è stato coraggioso e ha messo sul campo le sue qualità. Ha palleggiato bene (58% di possesso, di cui il 51% effettuato nella metà campo avversaria) e ha costretto la Juventus a difendere bassa, come era lecito attendersi vedendo anche le caratteristiche del calcio di Allegri. I granata, però, hanno avuto il difetto di lasciare anche qualche ripartenza di troppo agli avversari e nello spazio le eccelse qualità della Juventus hanno fatto la differenza. In generale, Juric ha organizzato bene la squadra e nel primo tempo le sue scelte hanno dato linfa al Torino: Linetty in mezzo al fianco di Ilic è piaciuto, Karamoh sulla trequarti è stato prezioso, molto prezioso. Proprio sulla prima frazione il tecnico croato ha commentato: “Il primo tempo è stato dominato, un peccato non averlo chiuso in vantaggio perché abbiamo avuto tutto, dominio e occasioni. Il secondo era alla pari, si battagliava. Poi nel calcio la decidono i particolari" ( LEGGI QUI ).

Sbagliato togliere Karamoh: ecco l'errore di Juric

I particolari sono quelli da calcio piazzato perché tre delle quattro reti il Torino le ha incassate da lì. I particolari sono anche i giocatori che possono subentrare dalla panchina. Non è un caso che al 23' della ripresa entrino per la Juventus due colossi come Pogba e Chiesa e al 26' i bianconeri segnino il gol del sorpasso. Basta mettere in campo due totem come il francese e l'ex Fiorentina per dare una spinta all'intera squadra in campo e così in effetti è stato. Gli altri tre cambi effettuati da Massimiliano Allegri sono stati De Sciglio per Cuadrado, Bonucci per Bremer e Kean per Vlahovic, ovvero un titolare per un titolare senza minimamente abbassare l'asticella. Juric in panchina di certo non aveva un arsenale paragonabile a quello bianconero. Ma ugualmente si può discutere sulle scelte fatte e in particolare sul cambio Karamoh-Radonjic fatto all'ora di gioco. Come accennato, l'ex Parma stava facendo molto bene e non appariva in affanno, dunque lo status quo avrebbe potuto essere mantenuto almeno per un altro segmento di gara. Invece, Juric ha attinto dalla panchina e ha inserito Radonjic con le conseguenze che ormai sono divenute note. "Avevamo programmato di puntare su Radonjic nell'ultima mezz'ora", ha spiegato Juric. Il tecnico si è intestardito ma la partita stava dicendo altro: e poco felice è stata la scelta di pensare che il serbo, reduce da un periodo di forma scadente, avrebbe potuto svoltare la partita per i granata. Dopo il timbro dell'ex Bremer, alla mezz'ora della ripresa, Juric ha cercato di rivoluzionare la squadra con una tripla sostituzione: Ricci non al meglio e carente di minuti nelle gambe, Vojvoda e Seck sono stati gettati nella mischia per recuperare il risultato ma a quel punto la situazione era compromessa perché la Juventus, nonostante i mille difetti, è squadra esperta che sa gestire una simile situazione.