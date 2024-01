Juric resiste all’assalto finale di Ranieri: prezioso l’ingresso di Sazonov

Come detto, sono tanti i meriti del Torino nella vittoria di Cagliari. Juric li ha sintetizzati così: "Ci stiamo trovando bene sul campo, lasciando Sanabria libero di fare quello che vuole, oggi ha fatto il finto nove. La palla gira bene. Con la difesa a tre abbiamo avuto qualche problema in termini di ricerca degli spazi ma oggi abbiamo fatto bene". Inutile ribadire ancora una volta quanto il passaggio alle due punte abbia fatto bene a questo Torino. Il cambio di modulo è stata la panacea non di tutti i mali ma quasi per i granata. Se si analizza la partita di Sanabria è vero che manca a referto un gol (poteva sfruttare meglio l'assistenza di Bellanova nel secondo tempo), però il suo modo di fare gioco nella metà campo avversaria sta agevolando e non poco il Torino in termini di spazi creati. Tutto questo agevola il compito di un finalizzatore come Zapata. Nel primo tempo il Torino è stato lucido e cattivo, ha sfruttato tutto il campo lasciato da un Cagliari in difficoltà. I granata non hanno avuto paura di riversarsi in avanti e di provarci e alla fine sono maturate le occasioni e i gol.

Juric dalla panchina gestisce bene i cambi: le mosse vincenti

La ripresa è stata maggiormente di sofferenza per due motivi: il primo riguarda le occasioni non sfruttate per scrivere la definitiva parola fine, il secondo riguarda l'euro-gol di Viola che ha aumentato la pressione nei confronti del Torino. Le mosse di Juric durante il match hanno aiutato il Torino a portarsi a casa l'intera posta in palio. In un momento di difficoltà, nel quale bisognava stringere i denti, Juric ha inserito una torre in più dentro la propria area di rigore rinunciando per l'ultimo quarto d'ora a Sanabria; l'ingresso di Sazonov, per contrastare il tridente dei sardi composto da tre vecchie volpi come Lapadula-Pavoletti-Petagna, è risultato vincente. Tante volte, infatti, il Cagliari aveva colto rimonte insperate grazie agli ingressi di giocatori molto bravi nel gioco aereo e nell'occupazione dell'area di rigore (Pavoletti su tutti). La scelta di Juric è stata coraggiosa: non sempre togliere un giocatore offensivo per un giocatore difensivo è la scelta giusta quando sei in vantaggio, anzi a volte può essere controproducente. Juric è stato saggio a togliere Ricci ammonito per Gineitis e per poco non confezionava dalla panchina il gol del 3 a 1: Vojvoda assist, Pellegri gol (rete annullata per fuorigioco). In altre parole, oltre che per l'atteggiamento del primo tempo, Juric è stato bravo anche per la gestione della partita: le sue contromosse hanno permesso al fortino granata di reggere.