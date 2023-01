Juric sfida Gotti: mai una vittoria in trasferta contro il collega per entrambi

Due vittorie per Juric, un pareggio, una vittoria per Gotti. Sarà la quinta sfida

Andrea Calderoni

Ivan Juric è reduce dal suo più prezioso successo da quando siede sulla panchina del Torino. A Milano contro il Milan in Coppa Italia ha compiuto il suo personale capolavoro. Il prossimo ostacolo si chiava Luca Gotti. Lo Spezia sta lottando per mantenere la categoria e come sempre le squadre di Gotti sanno mettere in difficoltà l'avversario perché sono organizzate e toste.

Juric e Gotti caratterizzati dalla gavetta — Sono due carriere caratterizzate dalla gavetta. Il croato granata ha seguito un percorso più lineare, fatto di gavetta. Ha vissuto sfide nelle categorie più basse, dalla C con il Mantova alla B con il Crotone. E poi si è affermato in Serie A. Gli alti e i bassi di Genova, le due stagioni d'oro a Verona e un contratto triennale prestigioso a Torino, club con il quale sta seminando tanto. Dal canto proprio Gotti ha seguito una via un po' inusuale nel calcio moderno. Ha raggiunto l'apice, la massima serie italiana, da capo allenatore quasi casualmente dopo tante esperienze (alcune davvero prestigiose, come quella al Chelsea sotto Sarri o quelle con al fianco Donadoni) da vice. Nelle ultime stagioni ha però dimostrato di valere appieno il ruolo che la famiglia Pozzo gli ha accordato. Si è guadagnato sul campo la conferma, non scontata, e dopo l'avvicendamento in panchina in Friuli sul finire del 2021, è passato allo Spezia in estate.

Nella scorsa stagione vittoria di Juric con il Toro — Sarà il quinto incontro in carriera tra Juric e Gotti. Il bilancio è quasi in equilibrio: due successi per Juric, un pareggio e una vittoria per Gotti. Nessuno dei due è riuscito a battere l'altro fuori casa. Il Verona di Juric sconfisse 1 a 0 l'Udinese di Gotti all'andata nel 2020/2021, mentre al ritorno i friulani passarono 2 a 0 gli scaligeri. Nella scorsa stagione il Torino sotto la Mole batté 2 a 1 l'Udinese. Il primo precedente fu invece pareggio: 0 a 0 tra Udinese e Hellas Verona nel 2020.