Juric vince con merito contro Alvini: funziona la mossa di avanzare Linetty

Il Torino ha vinto con merito contro la Cremonese e anche lo stesso Massimiliano Alvini, tecnico dei grigiorossi, l’ha ammesso in conferenza stampa. Il tecnico dei padroni di casa ha sottolineato, a più riprese, come il Torino abbia fatto la differenza grazie alle sue maggiori conoscenze in termini di affiatamento tra i compagni e di applicazione dei concetti richiesti dall'allenatore. In effetti, i granata sono apparsi una formazione matura e hanno interpretato benissimo una partita non semplice in un ambiente caldo come quello dello “Zini”. Un aspetto che rende ancor più bella la quarta vittoria di fila in trasferta della squadra di Ivan Juric (le ultime due dello scorso torneo e le prime due di questo) è la gestione dell’ultimo quarto d’ora di gioco, recupero compreso. Dopo il gol di Sernicola il Torino ha saputo cambiare pelle, come ha evidenziato Juric, e ha portato la nave in salvo.