Juventus, i tifosi: “Avete a cuore solo social e milioni. Pensate al derby!”

Gli avversari / Clima rovente tra i bianconeri, i tifosi hanno fatto emergere il malcontento prima dell'inizio del Derby della Mole

Fuori dall'Allianz Stadium è apparso uno striscione dei tifosi della Juventus che esprime il malcontento sull'andamento e sui comportamenti della squadra che hanno anteceduto il derby della Mole. Il messaggio è chiaro: "Avete a cuore solo i social e i milioni. Pensate al derby! Tirate fuori i co******i!". Dopo l'esclusione dalla Champions League e la sconfitta contro il Benevento, prima della pausa per le nazionali, è arrivata la multa e l'esclusione dalla lista dei convocati per tre juventini in vista della partita contro il Torino (leggi qui). Il motivo è per le violazioni delle norme anti covid-19 che hanno effettuato Dybala, Arthur e McKennie (leggi qui).