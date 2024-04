Juventus, le reazioni dopo il derby: “Se Vlahovic nei primi venti minuti…”

Il derby della Mole finisce senza reti. Un pareggio che lascia l'amaro in bocca certamente al Torino, che con Lazaro sul finale poteva segnare la rete della vittoria, ma che non può far stare contenta nemmeno la Juventus, che sta faticando moltissimo in questa seconda parte di stagione. Dopo aver passato in rassegna le reazioni della piazza granata, andiamo a vedere ora come ha reagito il tifo bianconero allo 0-0 nel derby. Non mancano alcune polemiche arbitrali e le critiche all'allenatore, oltre che quelle per Vlahovic dopo gli errori ad inizio gara.