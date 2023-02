Juventus-Torino, Adopo verso la maglia da titolare: ai granata serve la sua fisicità

Dopo la Cremonese, Juric ha lamentato la mancanza di fisicità: ecco che Adopo, complici anche le assenze, potrebbe essere la soluzione giusta in mediana

Luca Bonello

"Adopo è a posto, ha avuto una piccola distorsione al ginocchio ma una roba di due o tre giorni". Con queste parole, il DT del Torino, Davide Vagnati, in occasione dell'evento organizzato dai granata in Rinascente per svelare la maglia celebrativa della partnership con Suzuki, ha rassicurato tutti circa le condizioni fisiche di Michel Adopo, il quale è quindi a completa disposizione di Juric per il derby con la Juventus di martedì 28 febbraio (calcio d'inizio ore 20:45).

Ricci in dubbio, Vieira è out: crescono le chance di titolarità di Adopo — Le varie assenze in mezzo al campo fanno sì che Adopo possa sperare veramente di scendere dal campo dal 1' nel match contro la Juventus. Ricci è infatti ancora impegnato nel percorso di recupero dal problema al polpaccio, e dovrebbe farcela solo per la panchina, mentre Vieira è ko. Come affermato da Vagnati, l'ex Samp "ha fatto una risonanza, rimarrà fuori per tre-quattro settimane a causa una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro". Tra i centrocampisti, quindi, gli unici che dovrebbero essere al 100% nel derby sono 4: Ilic, Gineitis, Linetty e lo stesso Adopo.

Torino, Juric chiede fisicità: Adopo può essere la risposta — La buona prestazione fatta contro la Cremonese, impreziosita dalla conquista del rigore dell'1-0, non mette in discussione la posizione di Ivan Ilic, che, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe partire dal 1' nel derby, con Gineitis prima riserva sul centro-sinistra. Al fianco del serbo, invece, è ballottaggio Linetty-Adopo con quest'ultimo favorito. "Abbiamo dimostrato il nostro limite che è la mancanza di fisicità" ha lamentato Juric dopo la Cremonese. Per questo, ecco che Adopo, con i suoi chili e centimetri, potrebbe essere la soluzione.