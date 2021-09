Kosovo-Spagna 0-2: Vojvoda, novanta minuti da terzino sinistro

Sconfitta casalinga per la Nazionale kosovara contro le Furie Rosse, il terzino granata Vojvoda ha giocato in nuovo ruolo

Federico De Milano

Tutto come da pronostico a Pristina: il Kosovo nella serata di ieri è stato sconfitto tra le mura amiche dalla Spagna. La formazione iberica si è imposta con uno 0-2 sugli avversari che erano reduci da due risultati utili consecutivi: la vittoria con la Georgia ed in seguito il pareggio con la Grecia. Tra le fila della Nazionale kosovara era presente il terzino del Torino Mergim Vojvoda che ha giocato per tutti e novanta i minuti questa partita.

LA PARTITA - La novità è la posizione in campo del granata, che ha agito sulla fascia sinistra. Il terzino classe 1995 solitamente gioca sulla fascia destra ma il suo CT Bernard Challandes ieri sera ha preferito schierarlo sull'out mancino. Dopo un inizio un po' complicato segnato da qualche difficoltà dovuta alla nuova posizione, Vojvoda ha giocato una discreta gara mantenendo bene la posizione e senza commettere errori in fase di impostazione. Il terzino del Toro e i suoi compagni si sono però dovuti arrendere ad una squadra con un tasso tecnico superiore come la Spagna che segnando un gol per tempo ha chiuso la pratica Kosovo. Nella prima frazione è stato Pablo Fornals ad aprire le marcature al 32' mentre nella ripresa l'ala del Manchester City Ferran Torres ha chiuso il match con un gol segnato al minuto 88. Vojvoda ha giocato molto, tre partite ravvicinate nell'arco di dieci giorni: tornerà al Filadelfia e dovrà fare un programma defaticante, mentre Singo è rimasto al Filadelfia. Difficile dunque immaginare il kosovaro titolare contro la Salernitana.

LA CLASSIFICA - Con questo risultato la classifica si complica parecchio per il Kosovo che doveva sperare di portare a casa dei punti anche se l'avversario era molto forte. La selezione balcanica rimane ferma a quota 4 punti in classifica nel gruppo B, restando lontana 5 lunghezze dal secondo posto occupato dalla Svezia (che ha anche giocato una gara in meno). La Spagna invece rimane salda al primo posto con 13 punti ma con due partite giocate in più rispetto agli svedesi che sono indietro di 4 punti e che dunque potrebbero effettuare il sorpasso. A questo punto per Vojvoda e compagni arrivare nelle prime due posizioni di questo girone sembra davvero improbabile e di conseguenza sfumerebbero le possibilità di qualificarsi al Mondiale 2022 in Qatar.