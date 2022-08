Le pagelle di Torino-Lazio 0-0: Vanja risponde presente, è sempre un gran Ricci

Termina Torino-Lazio, la seconda giornata della Serie A TIM 2022/2023, ed è il momento delle pagelle. Termina 0-0 una gara combattuta, in cui la Lazio ha avuto le migliori occasioni, ma il pareggio si può anche definire giusto.

Per quanto riguarda i singoli, tra i migliori per il Torino ci sono Vanja, Ricci e Linetty. Il portiere compie due parate importanti che alla fine sono decisive. Non brillano Vlasic e Sanabria, anestetizzati dai difensori laziali.