Le pagelle di Torino-Palermo 3-0: Vanja-Lukic-Radonjic, il vento della Serbia

Termina Torino-Palermo, gara valevole per i 32esimi di Coppa Italia 2022/23, ed è il momento delle prime pagelle di Toro News della stagione. Con una prestazione dai due volti, il Torino di Juric vince 3-0 e passa ai sedicesimi: primo tempo opaco, secondo tempo da applausi. Ovviamente non ci si può abbandonare ai facili entusiasmi, gli avversari sono parsi organizzati e poco più per poi scomparire nella ripresa. Tuttavia c'è qualche buono spunto su cui ragionare.