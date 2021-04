Le pagelle di Torino-Roma 3-1: Zaza-Rincon, i cambi magici di Nicola

Termina Torino-Roma, gara valida per la 31° giornata di Serie A, ed è il momento delle pagelle. Grandissima vittoria dei granata, che con l'ennesima rimonta della gestione Nicola superano la Roma per 3-1 e mandano un chiaro segnale alle concorrenti della lotta salvezza. Maiuscola la prestazione del Toro, probabilmente la migliore della stagione: elogi sparsi per tutti, Nicola in primis.