Le probabili formazioni di Torino-Sampdoria: riecco Zima e Linetty, Pellegri c’è

Le possibili scelte delle due squadre verso la partita di domani sera alle 20:45

Gualtiero Lasala

Il Torino è pronto a tornare in campo dopo la sconfitta contro il Bologna, per provare a risollevarsi dopo una brutta prestazione. L'avversario di turno sarà la Sampdoria (domani, ore 20.45, stadio Olimpico Grande Torino), che arriva alla gara con diverse difficoltà e una brutta posizione di classifica, il penultimo posto. Juric dal canto suo ha qualche modifica di formazione da fare in vista della sfida, avendo percepito anche un po' di stanchezza generale nel suo gruppo.

Torino, in difesa rotazioni: tornano Zima e Rodriguez — In porta dovremmo trovare il solito Milinkovic-Savic. Davanti all'estremo difensore serbo dovrebbe esserci sempre il solito Schuurs, uno dei giocatori che non vengono messi in discussione in questo momento, mentre al suo fianco potremmo rivedere Zima a destra al posto di Djidji e il ritorno di Rodriguez nel suo consueto ruolo sulla sinistra. I due non hanno giocato titolari a Bologna: "Ho cinque difensori a disposizione e proverò a ruotarli: soprattutto nei terzi ho visto un calo di energia che abbiamo pagato", ha detto Juric.

Torino, a centrocampo Linetty sfida la sua Samp — Nella stanchezza generale, Juric torna a fidarsi di Linetty in mezzo al campo, sottolineando che a Bologna causa squalifica si è riposato e dovrebbe quindi partire dal primo minuto. Al suo fianco dovremmo poi trovare sempre Ricci salvo stravolgimenti dell'ultimo minuto, con riposo forzato per Lukic a causa del risentimento odierno al polpaccio. Sulle fasce ci dovrebbe essere ancora Singo a destra, con Aina costretto ancora ai box per il suo guaio fisico. A sinistra invece dovrebbe essere arrivato il momento di pausa per Lazaro, apparso in calo a Bologna, e potrebbe quindi essere la volta di Vojvoda di nuovo titolare.

Toro, in attacco Pellegri ok: sarà titolare — Capitolo attacco. Per quanto riguarda i trequartisti, potrebbe riposare uno tra Miranchuk e Vlasic, entrambi sempre titolari ultimamente. Juric ha detto più volte che Nikola per lui non è in discussione, ma a Bologna ha dato qualche segnale di stanchezza. Come alternativa c'è pronto Radonjic, che ha voglia di rimettersi in mostra dopo alcune partite da escluso o sottotono. Il tecnico probabilmente prenderà una decisione solo in extremis. Infine, la punta centrale dovrebbe essere Pellegri, nonostante lo stop di tre giorni fa a Bologna; l'attaccante si è allenato regolarmente durante la vigilia. Anche Sanabria ha recuperato e sarà convocato, ma il paraguaiano potrebbe entrare a partita in corso.

Sampdoria, a Torino Stankovic con Caputo davanti — L'avversario granata dovrebbe presentarsi allo stadio Olimpico Grande Torino con Audero in porta, Bereszynski, Murillo, Colley e l'ex granata Murru nella sua difesa a quattro. A centrocampo invece i tre centrali dovrebbero essere Verre, l'altro ex di lusso Rincon e Vieira. Sulle fasce, tendenti alla trequarti, dovremmo trovare Gabbiadini e Djuricic, a sostegno dell'unica punta Caputo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-SAMPDORIA: — Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Rodriguez; Singo, Ricci, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Radonjic; Pellegri. A disposizione: Berisha, Gemello, Djidji, Buongiorno, Bayeye, Lazaro, Adopo, Ilkhan, Garbett, Karamoh, Vlasic, Seck, Sanabria. All: Juric

Ballottaggi: Zima-Djidji 65%-35%, Rodriguez-Buongiorno 65%-35%, Vojvoda-Lazaro 70%-30%; Radonjic-Vlasic 55%-45%

Infortunati: Aina (lesione al bicipite femorale), Lukic (sovraccarico al polpaccio sinistro, da valutare)

Squalificati:-

Diffidati: -

Altri: Edera, Fiorenza

Sampdoria (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Murillo, Colley, Murru; Verre, Rincon, Vieira; Gabbiadini, Djuricic; Caputo. A disposizione: Contini, Augello, Montevago, Villar, Ferrari, Conti, Trimboli, Yepes, Quagliarella. All: Stankovic

Ballottaggi: Murillo-Ferrari 55%-45%, Caputo-Quagliarella 55%-45%

Infortunati: Winks (da valutare), Pussetto (da valutare), De Luca (da valutare), Amione (da valutare), Sabiri (da valutare), Conti (da valutare).

Squalificati: Leris

Diffidati: Colley, Djuricic

Altri: nessuno