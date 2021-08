Le reazioni social del Torino, Ansaldi: “Pensiamo a migliorare”

Le reazioni social dei giocatori granata al termine del match di Serie A contro la Fiorentina

"Continuiamo, pensando a migliorare. Sempre Forza Toro". Così Cristian Ansaldi sul suo profilo Instagram ufficiale commentando la brutta sconfitta di ieri sera contro la Fiorentina, una partita in cui è entrato solamente nei minuti finali della gara al posto di Ola Aina e in cui non ha avuto grandi opportunità per fare la differenza. L'argentino è l'unico granata che ha pubblicato qualcosa sui social dopo la sfida con la Viola, a dimostrazione di come la sconfitta abbia avuto ripercussioni sul morale dei calciatori, che hanno preferito non esporsi troppo dopo una simile prestazione.