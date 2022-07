Lite Juric-Vagnati, l’ironia sui social. E Berruto: “Toro mio, torna a casa”

Nella serata di ieri - mercoledì 27 luglio - sui social è stato pubblicato un video della lite avvenuta a Waidring tra il direttore dell'area tecnica granata Davide Vagnati e il tecnico Ivan Juric (QUI i dettagli). I due si sono insultati rischiando quasi di venire alle mani se non fosse stato per l'intervento del team manager Marco Pellegri che li ha divisi. Il video - che è stato ripreso con un telefonino da un balcone dell'hotel che ospita il Torino a Waidring - si è diffuso in rete molto velocemente. In serata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per chiarire la situazione: "C’è stata una discussione, sicuramente non è una bella cosa da vedere, ma quando due persone ci tengono particolarmente a fare le cose in un certo modo, succede anche questo" ha detto il dirigente granata (QUI per le dichiarazioni complete).