Juric pre Torino-Sassuolo: “Mi chiedo dove saremmo con la squadra di un anno fa”

Collegati direttamente dallo sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, vi proponiamo la conferenza stampa di Ivan Juric alla vigilia del match con il Sassuolo. Il tecnico granata dopo aver saltato le ultime due partite per motivi di salute torna a piena disposizione della sua squadra iniziando fin da oggi con l'incontro con i media per presentare questo impegno con i neroverdi. Il via della conferenza è previsto alle 10.30.