Luca Marchegiani, l’ex portiere granata compie oggi 56 anni

Con la maglia del Torino ha vinto una Coppa Italia, una Mitropa Cup e un campionato di Serie B

Spegne oggi 56 candeline Luca Marchegiani. Il classe 1966 è stato di fatto l’ultimo estremo difensore ad aver sollevato un trofeo in granata. Soprannominato "Il Conte", l'attuale commentatore sportivo di SkySport, nel settembre del 1988 si trasferisce dal Brescia al Torino, squadra con cui disputa 5 stagioni e vince ben 3 trofei. Dopo il primo anno di ambientamento, grazie alla guida di Lido Vieri, conquista il posto da titolare e vince il campionato di Serie B da protagonista. L'anno successivo conquista la Mitropa Cup, mentre due anni dopo la Coppa Italia. Forse l'unico ricordo amaro è rappresentato dalla doppia finale con l’Ajax nella Coppa UEFA del 1992 (annata che gli valse la convocazione in Nazionale), persa a causa della regola dei gol in trasferta. La sua personalità e la sua dedizione al calcio e al Toro lo hanno reso uno tra i portieri più forti e apprezzati transitati in granata.