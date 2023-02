Milan-Torino, le ultime dai campi: terminato il riscaldamento

19:58 - I portieri delle due squadre fanno il loro ingresso in campo per dare il via al riscaldamento

19:15 - Buona serata cari amici e care amiche di Toro News, i granata questa sera alle 20:45 scenderanno in campo contro il Milan di Pioli a San Siro. Il Toro viene dalla vittoria in casa con l'Udinese e i rossoneri dalla sconfitta nel derby con l'Inter. Sarà una gara importante per entrambe le squadre: per i piemontesi per continuare a fare bene e per i lombardi per riprendersi dal momento no.