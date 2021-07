Milinkovic-Savic, Pjaca e Sanabria: gli osservati speciali di Rennes-Torino

I tre giocatori granata godono della fiducia di Ivan Juric, ma sono chiamati da subito a prove di sostanza per confermare le sensazioni del tecnico

MILINKOVIC-SAVIC - La titolarità di Vanja Milinkovic-Savic tra i pali è stata una delle prime decisioni strategiche sul Toro di Ivan Juric. Il tecnico croato non aveva lasciato dubbi già nella sua conferenza stampa di presentazione, quando aveva definito le gerarchie etichettando Etrit Berisha, portiere certamente di maggior esperienza in Serie A, come secondo. Milinkovic-Savic non ha brillato in passato come titolare, ma Juric punta sui rinvii e sulla capacità di aggredire l'area del serbo. Serve però continuità e sostanza, il portiere granata deve dimostrare di meritarsi la fiducia del Torino (che gli ha rinnovato il contratto fino al 2024) e del tecnico per evitare di tornare indietro nelle gerarchie.