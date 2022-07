Mlada Boleslav-Torino, le ultime dai campi: squadre arrivate allo stadio di Perg

17:16 - I giocatori delle due squadre hanno svolto un giro di perlustrazione del campo per analizzare lo stato del terreno di gioco e prendere confidenza con la struttura

17:05 - I giocatori delle due squadre hanno fatto il loro arrivo in pullman allo stadio di Perg ( CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO )

17:00 - Cari lettori e lettrici di Toro News benvenuti alle ultime dai campi di Mlada Boleslav-Torino, la seconda amichevole del precampionato 2022/23 per i granata. I ragazzi di Juric quest'oggi sfideranno la formazione ceca in un test amichevole in preparazione dell'inizio della Serie A.