Mlada Boleslav-Torino, le formazioni ufficiali: Lukic dietro Seck e Radonjic

Le scelte dei due allenatori sule formazioni da schierare in questo match amichevole precampionato

Gli allenatori di Mlada Boleslav e Torino hanno scelto quali formazioni mandare in campo dal primo minuto per questo match amichevole che si disputa allo stadio di Perg. Ivan Juric ha deciso di schierare una formazione con la solita difesa a 3. In avanti il tecnico croato ha scelto di partire dall'inizio senza centravanti di ruolo. I giocatori più offensivi saranno Seck e Radonjic supportati alle loro spalle da Sasa Lukic.