Monza-Torino, le formazioni ufficiali: c’è Adopo in difesa, subito Miranchuk

Le scelte di Stroppa e Juric per la prima giornata del nuovo campionato

Sciolti anche gli ultimi dubbi, sono ufficiali le scelte di Stroppa e Juric per la gara che inaugurerà la stagione 2022/2023 di Monza e Torino. Tra i granata uomini contati soprattutto in difesa ed a centrocampo, dove spicca l'assenza di Lukic. Davanti a Milinkovic-Savic, c'è dunque Adopo a guidare la retroguardia con Djidji e Rodriguez. In mezzo al campo la coppia scelta dal tecnico è quella formata da Ricci e Linetty, sulle corsie laterali ci sono Singo e Aina. Capitolo trequarti: subito titolare Miranchuk (complice anche l'esclusione di Seck) con Radonjic a supporto di Sanabria.