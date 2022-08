Monza-Torino: probabili formazioni, ultime news e dove vederla

Finalmente è l'ora dell'esordio in campionato: questa sera allo stadio Brianteo di Monza alle 20:45 i granata scenderanno in campo per sfidare i padroni di casa per la prima volta in Serie A. Il Torino arriva a questa sfida con i due nuovi trequartisti (Miranchuk e Vlasic), ma senza il suo capitano, che non è partito per la Brianza insieme ai compagni per motivi comportamentali. Il Monza si è rafforzato moltissimo in questo mercato estivo e vorrà dimostrarsi una squadra ostica fin da subito; il Toro, seppur con una squadra ancora non completa, darà filo da torcere agli avversari cercando di ripetere la bella prestazione fatta nel secondo tempo del match con il Palermo in Coppa Italia.