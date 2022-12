Monza-Torino, sfida da ex per Izzo: in Brianza è tornato ad essere un titolarissimo

Izzo, elemento chiave per Palladino. Fuori dal campo alcuni problemi

Mentre negli ultimi anni Izzo era sceso nelle gerarchie del Torino, a Monza è ritornato ad essere un elemento fondamentale per la squadra. Dal momento del suo arrivo ad oggi, eccetto 3 partite in cui non è stato convocato per problemi fisici, il classe 1992 è stato schierato dall'inizio in 8 delle 9 gare in cui era a disposizione. Insomma, a Monza ha ritrovato fiducia e continuità e, contro il Torino, anche se solo in amichevole, vorrà dimostrare a tutta la società granata di essersi sbagliata a non puntare più su di lui. Ma se in campo le cose ad Izzo stanno andando più che bene, fuori da esso non è proprio lo stesso. Per lui, infatti, sono stati chiesti 4 anni e 10 mesi di carcere per concorso esterno in associazione camorristica e per due episodi di frode sportiva che risalgono ai tempi dell'Avellino ed ai match contro Modena eReggina del 2014.