Museo Grande Torino, mostra “Caro Amico ti scrivo”: “Presenti lettere dal ’24 al ’31”

Il presidente del Museo del Torino e della Leggenda Granata ha fatto poi una riflessione sul Toro di oggi: "Il Torino è mitologico. Mi viene in mente Penelope che di giorno faceva e di notte disfaceva. Ogni anno siamo sempre al solito punto: durante il mercato estivo si costruisce una tela che dura fino alla stagione successiva, quando viene disfatta e si ricomincia a rifare. Fino a quando il presidente non capirà che l'importante non è il fare plusvalenze sui singoli giocatori di valore, ma il trattenere questi giocatori di valore come una base su cui costruire qualcosa, non andiamo da nessuna parte".