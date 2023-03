Museo Grande Torino e della Leggenda Granata, sabato la mostra “Caro amico ti scrivo”

Da sabato 25 marzo, alle ore 16, il Museo Grande Torino e della Leggenda Granata ospiterà la mostra "Caro Amico ti scrivo": l'evento in questione - che ha ottenuto l'alto patrocinio del CONI e della FIGC - tratterà argomenti tra cui i rapporti tra il Torino FC e le altre società calcistiche, italiane e non, durante gli anni della prima metà del Novecento. In esposizione, documenti originali e reperti del Filadelfia, datati 1966, che i volontari dell'Associazione Memoria Storica Granata sono riusciti a recuperare. La mostra sarà accessibile al pubblico gratuitamente, fino al 16 luglio 2023, e sarà allestita nella sala della Memoria del Museo, sito in Grugliasco. Un'occasione, per tifosi piccoli e non, di ripercorrere la storia del club granata e le sue origini.