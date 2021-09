Nazionali, oggi Albania-Ungheria: Berisha sfida Marco Rossi, duello a tinte Toro

Il portiere del Torino scenderà in campo oggi alle ore 18 con la sua Albania per riscattare la sconfitta subita per mano della Polonia

Federico De Milano

In occasione della sosta delle Nazionali, questo pomeriggio alle ore 18 all'Air Albania Stadium di Tirana, il portiere del Torino Etrit Berisha scenderà in campo. Lo farà con la sua Albania che ospita la selezione ungherese in uno scontro valido per la quinta giornata del girone di qualificazione al Mondiale 2022 in Qatar. L'estremo difensore granata è in ballottaggio per una maglia da titolare con Thomas Strakosha della Lazio. Nell'ultimo match disputato dall'Albania ha giocato il granata che sembra favorito sul biancoceleste anche per la partita di oggi.

IL GIRONE - Berisha e compagni vorranno certamente rimediare dopo la brutta partita giocata giovedì in terra polacca. I padroni di casa infatti in quell'occasione hanno sconfitto per 4-1 l'Albania di Berisha con tanto di rete segnata da un altro granata, Karol Linetty. Questa sconfitta ha un po' rovinato i piani dell'Albania guidata dal CT italiano Edoardo Reja. La formazione balcanica è stata superata in classifica proprio da Lewandowski e compagni che ora si trovano al secondo posto a quota 7 punti (al pari dell'Ungheria), uno in più dell'Albania. Questa partita contro gli ungheresi significherà dunque parecchio per le sorti di questo gruppo I dove c'è una frenetica corsa al secondo posto, l'ultima posizione buona per evitare l'eliminazione andando a giocarsi i playoff con le seconde classificate negli altri gironi. E la sfida contro l'Ungheria di Marco Rossi, tecnico notoriamente legato ai colori granata, assume un'importanza capitale per l'Albania.