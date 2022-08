Palermo, l’addio di Baldini gela l’entusiasmo. A Torino con chi in panchina?

La promozione in Serie B ed il cambio di proprietà hanno caratterizzato l'estate rosanero. Le dimissioni del tecnico sono state una vera doccia fredda

Luca Bonello

Sarà il match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia ad aprire la stagione del Toro di Juric. Allo stadio Olimpico "Grande Torino", nella serata di sabato 6 agosto, i granata sfideranno il Palermo, società neopromossa in Serie B e qualificatasi a questo turno grazie alla vittoria con la Reggiana per 3-2, propiziata dalla tripletta di uno strepitoso Brunori. I rosanero, che in estate hanno vissuto un cambio di proprietà (passando nelle mani del City Group, proprietario anche del Manchester City), quindi affronteranno il Torino, ma lo dovranno fare forse ancora senza allenatore.

Palermo, Baldini si dimette: le sue motivazioni

Il Palermo, a pochi giorni dal match d'esordio in Coppa Italia, ha vissuto un terremoto a livello tecnico. L'allenatore autore della cavalcata per la conquista della Serie B, Silvio Baldini, ed il Direttore Sportivo, Renzo Castagnini, si sono infatti dimessi. Le motivazioni di questa scelta sono state raccontate dallo stesso Baldini in conferenza stampa. Davanti ai giornalisti ha spiegato di non sentirsi al centro del progetto e che le sue idee per la stagione non combaciavano con quelle della nuova proprietà: lui voleva iniziare l'anno con lo zoccolo duro del gruppo della stagione e puntare alla Serie A, ma questo non gli è stato permesso. Il tecnico, insomma, ha detto addio al Palermo, squadra che, nel match con la Reggiana, ha dovuto scendere in campo con in panchina l'allenatore della Primavera, Stefano Di Benedetto.

Palermo in cerca di un nuovo allenatore: tanti i nomi al vaglio della società

Per il momento, il Palermo non ha ancora trovato il sostituto né del direttore sportivo e né soprattutto dell'allenatore. Per la panchina rosanero, sono diversi i nomi che la nuova proprietà sta valutando e tra questi ne troviamo anche alcuni legati al passato del Torino. In pole, infatti, per sostituire Baldini troviamo Eugenio Corini, ma tra i papabili nuovi tecnici c'è anche Moreno Longo, che si aggiunge ad una lista composta dall'ex Spal e Cagliari Leonardo Semplici, dall'ex Empoli Aurelio Andreazzoli e dall'ex Parma e Samp Roberto D'Aversa. Inoltre, tra i nomi sotto valutazione della società c'è anche Claudio Ranieri. Insomma, per un Palermo immerso nell'entusiasmo dopo il ritorno in Serie B e dopo il cambio di proprietà, le dimissioni del DS e dell'allenatore sono state una vera doccia fredda. Adesso alla società spetta il compito di individuare i sostituti al più presto: il campionato e il match con il Toro in Coppa Italia incombono.