Torino, la nuova trequarti prende forma: il quadro della situazione

L'arrivo di Miranchuk aggiunge un tassello alla trequarti del Torino: le possibili soluzioni

Irene Nicola

Prende forma la nuova trequarti del Torino. Un reparto che rispetto alla scorsa stagione cambierà radicalmente rispetto alla scorsa stagione e che riveste, come noto, un’importanza fondamentale per il calcio di Ivan Juric. Il club granata è intervenuto prendendo a inizio luglio Nemanja Radonjic dall’Olympique Marsiglia e assicurandosi nelle scorse ore Aleksej Miranchuk, atteso presto a Torino per le visite mediche. Ora il quadro inizia a completarsi e consente di fare già qualche ragionamento su come potrà configurarsi la trequarti granata nella prossima stagione.

La trequarti granata ad oggi: la situazione

Prendendo come modulo di riferimento il 3-4-2-1, per la casella di destra Juric ha in organico Demba Seck, che ora dovrebbe concorrere per un posto con Aleksej Miranchuk, mancino di piede come lui. Dovrebbero giocare a sinistra invece Nemanja Radonjic, ripetutamente schierato in questa posizione, e Karol Linetty, destri entrambi. Linetty, chiuso a centrocampo, prova da tempo l'adattamento al ruolo di trequartista, ma resta fondamentalmente un mediano. Questo potrebbe spingere la società a fare un investimento per cercare un’altra alternativa a sinistra: da sottolineare che a disposizione ci sono ancora i proventi della cessione di Gleison Bremer e che sia Lazaro che Miranchuk sono arrivati con operazioni che prevedono un esborso limitato. Tra i nomi su cui il Torino sta lavorando o ha lavorato nel corso dell’estate ci sono certamente Musa Barrow, Armand Laurienté, Riccardo Orsolini, e Dennis Praet; quest’ultimo è sicuramente un oggetto del desiderio della società e di Juric, che lo scorso anno lo faceva giocare a destra. Se la trattativa col Leicester dovesse andare a buon fine, allora potrebbe configurarsi uno spostamento di Miranchuk sulla sinistra; una soluzione che dovrà verificare sul campo Juric. Altrimenti, se si dovesse optare per un destro di piede come Barrow o Laurienté, allora dovrebbe esserci una rinuncia a Praet. A meno di voler prendere altri due trequartisti.

Trequarti Torino, tanti giocatori in uscita

Quest’ultima soluzione, oltre che essere la più onerosa, porterebbe con sé anche la necessità di trovare un prestito per Demba Seck. Ma sono già tanti i trequartisti in rosa per cui bisognerebbe ragionare in chiave uscita a titolo definitivo o in prestito: tra questi Simone Verdi, Simone Edera, Krisztofer Horvath e Vincenzo Millico (che non ha fatto il ritiro austriaco con la squadra). Sullo sfondo anche il 3-4-1-2 provato nel precampionato, un po’ per assenza di trequartisti, un po’ per opportunità.