Pioli-Juric, atto terzo: una sfida per spezzare l’equilibrio negli incontri tra i due

Tre vittorie per il rossonero, tre per il granata e tre pareggi: in perfetta parità il bilancio delle sfide tra Pioli e Juric

Luca Bonello

Ivan Juric guiderà il Torino in quello che sarà il suo 13° match da avversario del Milan: attualmente il bilancio totale contro i rossoneri, squadra che (insieme al Cagliari) è la squadra che più volte ha affrontato in carriera, è negativo (3 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte, pari ad una media di 1,08 punti a gara). Discorso simile per quanto riguarda il suo avversario, Stefano Pioli, che ha nel Torino la società più sfidata in carriera: ben 35 incontri. A differenza del croato, però, il suo bilancio è più che positivo e parla di 19 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte (media di 1,89 punti a gara).

Juric, aperta una striscia di 3 risultati positivi consecutivi contro Pioli — Negli incontri tra i due allenatori regna l'equilibrio: in un totale di 9 sfide disputate, 3 sono state le vittorie di Pioli, 3 quelle di Juric e 3 i pareggi. E' altresì vero, però, che il croato è in striscia positiva con 3 risultati utili consecutivi: il pareggio per 0-0 della scorsa stagione, la vittoria all'andata di questo campionato e la vittoria in Coppa Italia. L'ultimo successo dell'italiano risale invece alla gara di campionato di San Siro della scorsa annata, quando un gol di Giroud al 14' fu decisivo. Quest'ultima resta anche l'unica occasione (su 4 gare totali tra Verona e Torino) in cui Pioli ha avuto la meglio su Juric a San Siro da allenatore del Milan.

Pioli per evitare il quarto ko consecutivo in A: non gli accade dal 2012 — Subentrati sulle rispettive panchine in un momento di difficoltà, Pioli e Juric sono riusciti a rilanciare Milan e Torino e, anche per questo, hanno guadagnato credibilità tra i tifosi. In questo momento storico, però, i due stanno vivendo due situazioni diverse. Il croato, al di là dell'eliminazione in Coppa Italia, sta guidando il suo Toro verso un importante 7° posto, mentre l'italiano è in netta difficoltà: il suo Milan non vince dal 4 gennaio e, in questo lasso di tempo, ha perso due derby, è stato eliminato dalla Coppa Italia ed è uscito dalla zona Champions. Proprio in campionato, inoltre, i rossoneri sono stati sconfitti nelle ultime 3 uscite: solo nel 2012, quando sedeva sulla panchina del Bologna, Pioli ha perso più gare consecutive (arrivò a 4).