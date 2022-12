Qatar 2022, Serbia out: Vanja chiude con 8 reti subite, Radonjic si è visto poco

Il punto sui primi tre granata eliminati dal Mondiale: prestazioni poco appariscenti per Sasa Lukic

Luca Bonello

Si è concluso il Mondiale in Qatar per i 3 serbi del Torino, Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic e Nemanja Radonjic. Decisiva è stata la sconfitta nell'ultima gara del girone contro la Svizzera di Rodriguez, che con un pirotecnico 2-3 ha superato la formazione slava, strappando il biglietto per gli ottavi di finale e condannando la Serbia ad un'eliminazione che brucia, soprattutto considerando il fatto che prima dell'inizio della competizione veniva indicata come possibile outsider.

Serbia, Lukic e Vanja sempre titolari al Mondiale. Radonjic a gara in corso — Per il trio granata, la Coppa del Mondo è quindi durata il minimo possibile, ovvero le tre partite di un girone chiuso all'ultimo posto con un solo punto conquistato, ma per Lukic e Vanja è stata almeno la dimostrazione che in nazionale sono dei punti fermi. Entrambi hanno infatti giocato tutte e tre le partite da titolare e mai sono stati sostituiti, ad eccezione della prima gara con il Brasile, quando il centrocampista, in quanto ammonito, ha lasciato il posto al 66' a Lazovic. Situazione diversa invece per Radonjic, sempre fuori dalla formazione titolare, ma sempre entrato a gara in corso (al 57' con il Brasile e al 78' con Camerun e Svizzera).

Vanja, 8 reti incassate in 3 gare. Solo Navas ha fatto peggio — Milinkovic-Savic chiude questo Mondiale con numeri poco confortanti. Nella fase a gironi, infatti, è il secondo portiere più battuto con 8 reti subite in 3 gare. Peggio di lui ha fatto solo Navas della Costa Rica con 11, sul quale pesa naturalmente lo 0-7 patito contro la Spagna. C'è da dire, però, che in quest'avventura qatariota, il portiere granata ha dovuto fare i conti con una fase difensiva serba poco efficace, la quale ha spesso permesso agli avversari di calciare liberamente in porta da buona posizione. Le colpe di questi numeri poco positivi quindi, non possono essere attribuibili tutte a lui, anzi, lo stesso Vanja ha dovuto compiere interventi tutt'altro che semplici per evitare che il passivo fosse peggiore nelle diverse gare.

Serbia: Lukic fa il compitino, Radonjic ha poco tempo — Gare sul filo della sufficienza per Sasa Lukic, il quale, in tutte e tre le partite del Mondiale, ha svolto un lavoro di filtro in mezzo al campo e di gestione della palla. Il centrocampista, che, così come nel Toro, è stato schierato nei due centrali della mediana a 4, si è reso protagonista di prestazioni poco appariscenti e silenziose, in cui ha fatto nulla più che il suo compitino. Poco tempo a disposizione infine per Radonjic, che non ha avuto grandi occasioni per puntare l'uomo e mettersi in mostra. Schierato sempre come esterno di fascia, il granata si è visto pochissimo. Per lui, così come per Vanja e Lukic, adesso, ci sono a disposizione alcuni giorni di vacanza, prima di tornare ad allenarsi al Filadelfia con i compagni e preparare la seconda parte di stagione.