Sanabria vince il Toro News Award 2022/2023: la premiazione dopo Torino-Inter

E' Antonio Sanabria il vincitore del Toro News Award 2022/2023! Il concorso lungo una stagione targato Toro News, in cui vi chiediamo settimanalmente di esprimere i vostri migliori in campo delle partite del Torino, si è concluso, portando con sé il verdetto conclusivo. Voi lettori, infatti, votando gara dopo gara, avete portato alla definizione della classifica finale: Sanabria con 43 punti si è aggiudicato il titolo per questa stagione, mentre il secondo posto è andato Schuurs (41 punti) e il terzo a Ricci (37). Per il paraguayano, che riceve il testimone da Bremer nell'albo d'oro, un riconoscimento che sa di ricompensa per quanto riguarda l'ottima stagione disputata, nella quale è stato bravo ad unire i gol alla sua proverbiale capacità di legare il gioco. 12 sono le reti segnate in A dall'attaccante: il bottino migliore in un'annata di tutta la sua carriera. Nel post di Torino-Inter, l'ultima gara della stagione per i granata, Sanabria è stato premiato dal direttore di TN Gianluca Sartori, il quale gli ha consegnato una targa riportante la seguente frase: "per aver dimostrato che in silenzio e con il lavoro si può raggiungere la miglior versione di sé".