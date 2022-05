Toro News Award 2021/2022: vince Bremer, la premiazione allo stadio Filadelfia

È Gleison Bremer il "miglior granata dell'anno" votato dai lettori di Toro News: la premiazione allo stadio Filadelfia

È Gleison Bremer il vincitore della quinta edizione del Toro News Award! Il concorso lungo una stagione targato Toro News, in cui vi chiediamo settimanalmente di esprimere i vostri migliori in campo delle partite del Torino FC, è giunto al termine. Anche quest'anno è stato un grande successo grazie alla partecipazione dei lettori di Toro News, unici "giudici" di questo premio. E a campionato concluso è tempo di tirare le somme: a comandare la classifica definiva e ad assicurarsi il premio finale di "miglior granata dell'anno" è dunque Gleison Bremer, che con i suoi 51 punti si è imposto su Pobega (49 punti) e Brekalo (48 punti). Per Bremer, che quest'anno ha raccolto 33 presenze, è stata la stagione della definitiva consacrazione: lo stile di gioco di Ivan Juric ha esaltato le sue doti fisiche e di fatto è stato in grado di annullare la maggior parte degli attaccanti del campionato, attirando l'attenzione di diversi club internazionali (QUI le parole di Cairo). Ecco l'immagine della premiazione del difensore granata allo stadio Filadelfia insieme ai nostri Gianluca Sartori e Roberto Ugliono.