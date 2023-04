Sassuolo-Toro: alle 15 la finale della Viareggio Cup, alle 20:45 in campo i grandi

Oggi - lunedì 3 aprile - è in programma una doppia sfida tra Sassuolo e Torino. Si parte alle ore 15, quando, allo stadio “Ferracci” di Torre del Lago (Lucca), l'Under 18 granata di Antonino Asta sfiderà i pari età neroverdi nella finalissima della Viareggio Cup(diretta tv Rai Sport), e si proseguirà con la sfida "dei grandi". Alle ore 20:45, infatti, il Toro di Juric scenderà in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Dionisi per una gara valida per la 28^ giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Come sempre, per entrambi gli incontri, su Toro News potrete seguire la diretta testuale, oltre a tutti i contenuti del pre e del post partita.