Torino: Aina e Singo voleranno in Spagna, ma non saranno a disposizione di Juric

I due laterali devono ancora recuperare dai rispettivi infortuni e quindi saranno con il gruppo squadra, ma seguiranno dei lavori specifici per recuperare

Roberto Ugliono

Il gruppo prima di tutto, è questo il motto in casa Torino. Ola Aina e Wilfried Singo voleranno in Spagna con il resto della squadra nonostante non abbiano ancora terminato il loro percorso riabilitativo dai rispettivi infortuni. Il laterale nigeriano è alle prese da fine ottobre con una lesione miotendinea del bicipite femorale, mentre l'ivoriano si è fermato da poco per una lesione di primo grado al bicipite femorale.

Torino, Aina e Singo non saranno a disposizione di Juric in Spagna — Dunque durante il ritiro i due giocatori non saranno a disposizione di Ivan Juric. L'allenatore croato non avrà quindi metà del reparto di laterali a sua disposizione. Se la situazione di Singo è un imprevisto dall'ultima ora, quella di Aina è una questione diversa. Si pensava, infatti, che il nigeriano potesse tornare in tempo per il ritiro spagnolo e invece i tempi di recupero si sono prolungati. Possibile quindi che il ragazzo cresciuto nelle giovanili del Chelsea possa tornare ad allenarsi con i compagni addirittura una volta rientrati a Torino. Una situazione sicuramente poco positiva per i granata e per lo stesso Aina, che prima dell'infortunio stava vivendo uno dei suoi migliori momenti con il Toro.

Nonostante tutto, Juric ha deciso di far partire entrambi per la Spagna. Sarebbero potuti rimanere a Torino per proseguire i rispettivi lavori personalizzati di ripresa dagli infortuni, invece viaggeranno con il resto del gruppo. Un modo per rimanere in stretto contatto con la squadra e poi chissà, magari i percorsi riabilitativi potrebbero velocizzarsi.