Torino, infortunio Singo: lesione al bicipite femorale

Quest'oggi, lunedì 5 dicembre, sono ripresi gli allenamenti della settimana al Filadelfia per il Torino di Ivan Juric. La formazione granata si è sottoposta quest'oggi ad una sessione di allenamento alla quale però non ha preso parte Wilfred Singo. L'esterno ivoriano non si è allenato con il resto dei compagni presenti per un problema fisico. Gli esami a cui si è sottoposto il classe 2000 hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Certamente non una buona notizia per Juric che dovrà fare a meno di Singo per un periodo di circa 20/25 giorni. A questo punto il tecnico granata e il suo staff si augurano di riavere Singo a disposizione per la ripresa del campionato: il 4 gennaio il Toro giocherà contro il Verona. L'esterno ivoriano infatti si sottoporrà ancora nei prossimi giorni ad altri esami per valutare meglio le sue condizioni e le relative cure. La formazione granata tornerà in campo domani per un'altra sessione di allenamento.