Torino, alle 15 un granata svelerà una maglia speciale alla Rinascente

Alle ore 15, allo store La Rinascente di Torino, in Via Lagrange, verrà svelata da un calciatore del Torino la maglia speciale (con omaggio alla cultura giapponese) per i 10 anni di collaborazione tra il Torino F.C. e Suzuki. Come sempre, Toro News sarà lì sul posto e vi racconterà su queste colonne l'evento e le dichiarazioni provenienti dallo stesso.